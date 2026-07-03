Gastbeitrag zur Ahrflut
5 Jahre. 135 Tote. 1 Totalversagen. 0 Entschuldigungen.
Andy Neumann, Flutopfer, Terrorbekämpfer und Hobbymusiker, landete mit seinem Buch „Es war doch nur Regen!?“ über die Hochwasser
Andy Neumann, Flutopfer, Terrorbekämpfer und Hobbymusiker, landete mit seinem Buch „Es war doch nur Regen!?“ über die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal einen Erfolg. Er wurde zu einer wichtigen Stimme des Tals. In seinem Gastbeitrag geht er auf Gedenkrituale ein. Und stellt eine klare Forderung an Ministerpräsident Schnieder (Archivbild).
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der fünfte Jahrestag der Ahrflut naht. In seinem Gastbeitrag blickt der Ahrweiler Autor Andy Neumann mit Bitterkeit auf die Gedenkrituale. Und er stellt eine klare Forderung an Ministerpräsident Gordon Schnieder.

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„Es war doch nur Regen!?“: Mit diesem Titel hat Andy Neumann sein „Protokoll einer Katastrophe“ überschrieben. Sein 2021 erschienenes Buch wurde zum Bestseller, Neumann, selbst Flutopfer, zu einer wichtigen Stimme des Ahrtals. Kurz vor dem fünften Jahrestag meldet er sich jetzt mit einem Gastbeitrag in unserer Zeitung zu Wort.

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Rheinland-PfalzAhrflut

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