Ärztin kritisiert Reformpläne
Aus der Telefon-Krankschreibung „ergibt keinen Sinn“
Hausärztin Anja Meurer ist Obfrau der Neuwieder Kreisärzteschaft. Die Neuwiederin sieht keinen Sinn in den geplanten Regelversch
Hausärztin Anja Meurer ist Obfrau der Neuwieder Kreisärzteschaft. Die Neuwiederin sieht keinen Sinn in den geplanten Regelverschärfungen der Bundesregierung in Sachen Krankschreibungen. Vor allem am Aus der Telefon-Krankmeldung übt sie Kritik (Archivbild).
Daniel Dresen

Krankschreibung ab Tag eins und kein Attest mehr per Telefon: Die Bundesregierung plant Regelverschärfungen – und löst damit hitzige Diskussionen aus. So reagiert eine Hausärztin aus Neuwied.

Lesezeit 2 Minuten
Attest per Anruf ade: Arbeitnehmer sollen sich künftig von ihrer Arztpraxis keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mehr per Telefon ausstellen lassen können. Und: Eine AU soll bereits ab dem ersten Tag Pflicht sein. Die neue Bundesregierung plant Verschärfungen in Sachen Krankschreibungen.

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