Krankschreibung ab Tag eins und kein Attest mehr per Telefon: Die Bundesregierung plant Regelverschärfungen – und löst damit hitzige Diskussionen aus. So reagiert eine Hausärztin aus Neuwied.
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Attest per Anruf ade: Arbeitnehmer sollen sich künftig von ihrer Arztpraxis keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mehr per Telefon ausstellen lassen können. Und: Eine AU soll bereits ab dem ersten Tag Pflicht sein. Die neue Bundesregierung plant Verschärfungen in Sachen Krankschreibungen.