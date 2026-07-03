Ärztin kritisiert Reformpläne Aus der Telefon-Krankschreibung „ergibt keinen Sinn“ Hannah Klein 03.07.2026, 16:17 Uhr

i Hausärztin Anja Meurer ist Obfrau der Neuwieder Kreisärzteschaft. Die Neuwiederin sieht keinen Sinn in den geplanten Regelverschärfungen der Bundesregierung in Sachen Krankschreibungen. Vor allem am Aus der Telefon-Krankmeldung übt sie Kritik (Archivbild). Daniel Dresen

Krankschreibung ab Tag eins und kein Attest mehr per Telefon: Die Bundesregierung plant Regelverschärfungen – und löst damit hitzige Diskussionen aus. So reagiert eine Hausärztin aus Neuwied.

Attest per Anruf ade: Arbeitnehmer sollen sich künftig von ihrer Arztpraxis keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mehr per Telefon ausstellen lassen können. Und: Eine AU soll bereits ab dem ersten Tag Pflicht sein. Die neue Bundesregierung plant Verschärfungen in Sachen Krankschreibungen.







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