Sich einmal fühlen wie Max Verstappen: Am Nürburgring ist das möglich. Bei den Touristenfahrten kann jeder, der sich traut, über die Nordschleife brausen. Ein Unfall hatte kürzlich ein juristisches Nachspiel. Welche Regeln gelten am Ring?
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Motorsportliche Wettbewerbe, Test- und Einstellversuche des Industriepools, Touristenfahrten: Der Nürburgring hat mehrere wirtschaftliche Standbeine. Und die Gaudi vieler „Petrolheads“, mindestens einmal im Leben, meist aber mehrere Male wegen hoher Suchtgefahr, mit dem eigenen Auto durch die „Grüne Hölle“ zu brausen, ist eine von ihnen.