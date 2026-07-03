Regeln am Nürburgring
Die Nordschleife ist kein rechtsfreier Raum
Die sogenannten Touristenfahrten auf dem Nürburgring sind überaus beliebt. Doch es gilt, einige Regeln zu beachten. Vor allem: W
Die sogenannten Touristenfahrten auf dem Nürburgring sind überaus beliebt. Doch es gilt, einige Regeln zu beachten. Vor allem: Wer eine Heimfahrt auf der Pritsche des Abschleppwagens vermeiden will, der sollte sein Fahrzeug richtig einschätzen können.
Jürgen C. Braun

Sich einmal fühlen wie Max Verstappen: Am Nürburgring ist das möglich. Bei den Touristenfahrten kann jeder, der sich traut, über die Nordschleife brausen. Ein Unfall hatte kürzlich ein juristisches Nachspiel. Welche Regeln gelten am Ring?

Lesezeit 3 Minuten
Motorsportliche Wettbewerbe, Test- und Einstellversuche des Industriepools, Touristenfahrten: Der Nürburgring hat mehrere wirtschaftliche Standbeine. Und die Gaudi vieler „Petrolheads“, mindestens einmal im Leben, meist aber mehrere Male wegen hoher Suchtgefahr, mit dem eigenen Auto durch die „Grüne Hölle“ zu brausen, ist eine von ihnen.

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