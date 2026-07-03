Ehrenamt, Aktionen und Ideen
Langeweile auf dem Land? Nicht in diesen Orten in RLP
Langweiliges Landleben ade: Damit die Gemeinschaft im Dorf nicht einschläft, haben sich einige Gemeinden in Rheinland-Pfalz rich
Langweiliges Landleben ade: Damit die Gemeinschaft im Dorf nicht einschläft, haben sich einige Gemeinden in Rheinland-Pfalz richtig was einfallen lassen. In Heimweiler (Landkreis Bad Kreuznach) zum Beispiel gibt es einen Dorfkiosk. Der ist zwar nicht regelmäßg geöffnet, aber er ist ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen.
Andreas Setz

Ödes Dorfleben war gestern. Diese Gemeinden lassen sich richtig was einfallen. Sie wollen verhindern, dass die Gemeinschaft in ihrem Ort verloren geht – mit viel ehrenamtlichem Engagement. Das sind die Ideen und Projekte.

Lesezeit 3 Minuten
Das Landleben ist langweilig, Treffpunkte gibt es nicht, Dorffeste sterben aus? Längst nicht überall. Damit das Dorfleben und vor allem das Zusammenleben im Ort nicht einschläft, haben manche Gemeinden im nördlichen Rheinland-Pfalz ihre ganz eigenen Ideen entwickelt.

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Rheinland-PfalzSoziales

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