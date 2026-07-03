Ödes Dorfleben war gestern. Diese Gemeinden lassen sich richtig was einfallen. Sie wollen verhindern, dass die Gemeinschaft in ihrem Ort verloren geht – mit viel ehrenamtlichem Engagement. Das sind die Ideen und Projekte.
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Das Landleben ist langweilig, Treffpunkte gibt es nicht, Dorffeste sterben aus? Längst nicht überall. Damit das Dorfleben und vor allem das Zusammenleben im Ort nicht einschläft, haben manche Gemeinden im nördlichen Rheinland-Pfalz ihre ganz eigenen Ideen entwickelt.