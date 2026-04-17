Die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte und funktionierende Lieferketten, wenn sie erfolgreich sein will. Wie empfindlich das System ist, zeigt der Iran-Konflikt. Resilienz ist der Schlüssel, schreibt Susanne Szczesny-Oßing im Gastbeitrag.
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Der Iran-Konflikt ist für Deutschland weit mehr als eine außenpolitische Eskalation. Er ist ein wirtschaftlicher Belastungstest für ein Land, dessen Geschäftsmodell auf offenen Märkten, funktionierenden Lieferketten und verlässlichen Rahmenbedingungen beruht.