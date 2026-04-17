Gastbeitrag zur Wirtschaft Warum Resilienz zur entscheidenden Standortfrage wird Susanne Szczesny-Oßing 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Blick auf die Marinetraffic-Website, die den Schiffsverkehr am Rande der Straße von Hormuz nahe der iranischen Küste zeigt. Schon die Aussicht auf gestörte Handelswege, steigende Energiepreise oder längere Transportzeiten reicht aus, um Investitionen zu verzögern, Margen zu belasten und Wachstumschancen zu reduzieren, schreibt IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing in ihrem Gastbeitrag zur Wirtschaft. Julien De Rosa. picture alliance/dpa/AFP

Die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte und funktionierende Lieferketten, wenn sie erfolgreich sein will. Wie empfindlich das System ist, zeigt der Iran-Konflikt. Resilienz ist der Schlüssel, schreibt Susanne Szczesny-Oßing im Gastbeitrag.

Der Iran-Konflikt ist für Deutschland weit mehr als eine außenpolitische Eskalation. Er ist ein wirtschaftlicher Belastungstest für ein Land, dessen Geschäftsmodell auf offenen Märkten, funktionierenden Lieferketten und verlässlichen Rahmenbedingungen beruht.







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