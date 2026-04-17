Im Kalten Krieg war Rheinland-Pfalz mit einem Netz von Bunkern überzogen. Geblieben sind gerade mal fünf Schutzräume für 1066 Menschen. Angesichts der russischen Bedrohung sollten wieder geeignete Objekte gesucht werden. Aber es geht nicht voran.
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Beim Bevölkerungsschutz hat Rheinland-Pfalz im Ernstfall eine offene Flanke. Knapp vier Millionen Menschen stehen momentan gerade mal 1066 Plätze in fünf Bunkern zur Verfügung. Das Berliner Innenministerium lässt sich dennoch trotz der russischen Bedrohung viel Zeit mit einem neuen Schutzraumkonzept.