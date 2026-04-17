Komödie in Koblenz Eine Ehe auf Wiedervorlage Claus Ambrosius 17.04.2026, 12:23 Uhr

i Louise (Jana Gwosdek) und Tom (Jona Mues) ist im Familienalltag die Leidenschaft abhanden gekommen: Eine Paartherapie soll es richten in "Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst". Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Das Theater Koblenz zeigt Nick Hornbys „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ als pointensichere Komödie rund um eine Paartherapie – präzise inszeniert von Elias Perrig und getragen von einem bestens eingespielten Duo.

Zehn Treffen, jeweils vor einer Paartherapie, ein Tisch im Pub, zwei Gläser – mehr braucht Nick Hornby nicht, um eine Ehe in der Krise auszuleuchten. In „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ zerlegt er das, was zwischen zwei Menschen schiefgehen kann, in einer denkbar alltäglichen Situation mit Gesprächen über kleine Verschiebungen, unausgesprochene Erwartungen, falsch verstandene Sätze und Gedanken, die nie überprüft wurden.







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