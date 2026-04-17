Missbrauch in der Kirche
Erzbistum Köln zahlt hohe Entschädigung an Westerwälder
Der Westerwälder "Hardy" (Name geändert) erhält eine hohe Entschädigungssumme vom Erzbistum Köln - wegen vielfach erlittenen se
Der Westerwälder "Hardy" (Name geändert) erhält eine hohe Entschädigungssumme vom Erzbistum Köln - wegen vielfach erlittenen sexuellen Missbrauchs.
Oliver Berg. picture alliance/dpa

Das Erzbistum Köln hat einem Mann aus dem Westerwald wegen vielfach erlittenen sexuellen Missbrauchs eine hohe Entschädigungssumme zugestanden. Das Schicksal des Mannes ist auch mit dem Trierer Missbrauchspriester Edmund Dillinger verknüpft. 

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Das Erzbistum Köln hat in einem Vergleich einem 70-Jährigen aus dem Westerwald eine hohe Entschädigungssumme wegen jahrzehntelangen sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester zugestanden. Der Mann, der, um sich selbst zu schützen, unter dem Pseudonym „Hardy“ bekannt geworden ist (sein Klarname ist unserer Redaktion bekannt), hatte das Bistum im Dezember 2025 auf eine Entschädigung von 1 Million Euro verklagt.

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Rheinland-PfalzGlaube & Kirche

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