Die Bundesregierung will Arbeitnehmern eine steuerfreie Krisenprämie von bis zu 1000 Euro ermöglichen. Doch in der Wirtschaft ist die Zurückhaltung groß. Wie sieht es für die Beschäftigten beim Land und für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz aus?
Lesezeit 1 Minute
Bekommen die Beschäftigen des Landes sowie die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz die freiwillige, steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro? Das haben wir das Finanzministerium von Doris Ahnen (SPD) gefragt. Eine Sprecherin antwortet: Eine Entscheidung über die Entlastungsprämie sei noch nicht gefallen.