1000-Euro-Entlastungsbonus
RLP: Kriegen Beschäftigte beim Land und Beamte Prämie?
Die Bundesregierung will es Firmen ermöglichen, Angestellten eine steuer- und abgabenfreie 1000-Euro-Prämie zu zahlen. Ob die Be
Die Bundesregierung will es Firmen ermöglichen, Angestellten eine steuer- und abgabenfreie 1000-Euro-Prämie zu zahlen. Ob die Betriebe das tatsächlich machen, ist vielerorts noch offen.
Hendrik Schmidt. Hendrik Schmidt/dpa

Die Bundesregierung will Arbeitnehmern eine steuerfreie Krisenprämie von bis zu 1000 Euro ermöglichen. Doch in der Wirtschaft ist die Zurückhaltung groß. Wie sieht es für die Beschäftigten beim Land und für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz aus?

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Bekommen die Beschäftigen des Landes sowie die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz die freiwillige, steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro? Das haben wir das Finanzministerium von Doris Ahnen (SPD) gefragt. Eine Sprecherin antwortet: Eine Entscheidung über die Entlastungsprämie sei noch nicht gefallen.

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Rheinland-PfalzPolitik

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