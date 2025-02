Protestforscher über Demowelle Warum Migrationspolitik so viele auf die Straße treibt 05.02.2025, 05:00 Uhr

i Viele Menschen gehen derzeit auf die Straße - wie hier auf dem Koblenzer Münzplatz am vergangenen Wochenende. Martin Ingenhoven

Seit einigen Tagen rollt eine Welle durch Rheinland-Pfalz – eine Protestwelle. In vielen Städten und Orten wird zu Demos aufgerufen. Mitunter folgen Tausende den Aufrufen. Wie kommt das? Und bringt das was? Ein Protestforscher klärt auf.

Tausende in Koblenz, Hunderte in Alflen (Kreis Cochem-Zell) und Altenkirchen, etliche bei vielen weiteren kleinen und großen Kundgebungen und Demonstrationen in ganz Rheinland-Pfalz: Eine neue Protestwelle scheint das Land erfasst zu haben – nach den Debatten und Abstimmungen im Bundestag zur Migrationspolitik und kurz vor der Bundestagswahl am 23.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen