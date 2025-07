Auf diversen Autobahnen hat die große Hitze der vergangenen Tage Schäden verursacht, etwa auf der A5 in Hessen und Baden-Württemberg. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Wir haben nachgefragt.

Temperaturen bis zu 40 Grad, wie sie in der vergangenen Woche vielerorts in Rheinland-Pfalz gemessen wurden, sind für Mensch und Tier ein echter Stresstest – und nicht nur für sie: Auch für den Fahrbahnbelag von Autobahnen können Hitzewellen gefährlich werden. An der A5 sorgt das derzeit an mehreren Stellen in Hessen und Baden-Württemberg für Probleme.

Entwarnung hingegen kommt von der Niederlassung West der Autobahn-GmbH: Im gesamten rheinland-pfälzischen Streckennetz, das in die Zuständigkeit der Montabaurer Stelle fällt, gab es keine hitzebedingten Fahrbahnschäden, wie eine Sprecherin unserer Zeitung mitteilte. „Um die Verkehrssicherheit auf unseren Autobahnen zu gewährleisten, wird unser Streckennetz im Rahmen der Streckenkontrolle täglich geprüft“, erklärte sie weiter.

Bei den Schäden auf der A5 handelt es sich laut Experten um Verdrückungen, also Spurrinnen. Deshalb wird in diesem Bereich die Deckschicht der Asphaltfahrbahn abgefräst und neu eingebaut. dpa, tim