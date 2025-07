Die Menschen im Kreis Mayen-Koblenz scheinen derzeit einen besonders guten Draht zur Glücksfee zu haben – nachdem vor gerade einmal einer Woche bekannt wurde, dass ein 58-Jähriger aus dem Landkreis 250.000 Euro bei der Aktion Mensch gewonnen hat, kommt es nun noch dicker: Bei einer Sonderverlosung der Soziallotterie gewann eine 63-Jährige sogar 1 Million Euro.

Gesamtgewinne im Wert von 12 Millionen Euro extra schüttete die Aktion-Mensch-Lotterie bei der Sonderverlosung am 2. Juli aus – zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung, wie es in einer Mitteilung heißt. Loskäufer ermöglichen die Förderprojekte der Aktion Mensch: „Sie tragen dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.“ In Rheinland-Pfalz seien soziale Projekte im vergangenen Jahr mit rund 9 Millionen Euro gefördert worden. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. red