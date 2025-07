Abi – und jetzt? Lina Heider steht am Anfang eines neuen Kapitels. Das Abitur in der Tasche, die Welt steht ihr offen: Sie schmiedet Pläne, denkt über Studienfächer nach, organisiert Praktika – und beantwortet Interviewfragen auf Presseterminen. Denn: Lina Heider ist die vielleicht jüngste Abiturientin Deutschlands. Sie ist elf Jahre alt.

Während Gleichaltrigen nun der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule bevorsteht, jongliert Lina Heider mit Unisemestern, Berufsideen und Presseterminen. Wie es sich anfühlt, mit elf den Pausenhof hinter sich zu lassen? „Es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es ist befreiend“, sagt sie und fügt hinzu: „Es ist aber auch ein bisschen beängstigend, weil ich noch nicht richtig weiß, was ich jetzt machen möchte.“

Eine Schulzeit im Zeitraffer

Lina Heider ist hochbegabt. Das zeigte sich in der ersten Klasse, erinnert sich ihre Mutter. „Vorher hatte ich keinen Vergleich mit anderen Kindern. Kurz nach der Einschulung war schnell klar, dass Lina in ihren kognitiven Leistungen viel weiter ist.“ Beispielsweise konnte sie schon vor ihrer Einschulung lesen, nicht bloß einzelne Buchstaben und Wörter wie einige ihrer Mitschüler. „Da wurde mir bewusst: Es gibt unterschiedliche Auslegungen des Wortes ‚lesen‘“, sagt ihre Mutter.

Von der ersten Klasse ging es für Lina Heider auf ein Gymnasium in Bonn – bei dem Wechsel war sie gerade einmal sieben Jahre alt. Von der fünften Klasse sprang sie direkt in Klassenstufe acht. Schließlich stieg sie direkt in die Oberstufe ein. „Ich hatte bei jedem Sprung super viel Angst am Tag vorher und auch an dem Tag selbst“, erinnert sie sich. Unbegründet, wie sich im Nachhinein herausstellt, von ihren Mitschülern wird sie herzlich aufgenommen. Lina Heider erlebt ihre Schulzeit im Schnelldurchlauf: Sechs Jahre braucht sie insgesamt bis zum Schulabschluss, wofür regulär zwölf Jahre angedacht sind. Zusätzlich nimmt die Schülerin das außerschulische Lernangebot am Koblenzer Kinder-College in Anspruch, belegt und leitet dort selbst Kurse. Für alles, was jetzt kommt, möchte sich die Elfjährige Zeit nehmen.

i Lina Heider (links) erhält ihr Abschlusszeugnis. Als wahrscheinlich jüngste Schülerin Deutschlands machte sie ihr Abitur an einem Bonner Gymnasium. Benjamin Westhoff/dpa

„Ich möchte alle Türen offenlassen. Deshalb probiere ich jetzt einfach verschiedene Studiengänge aus“, erklärt sie. Ob Praktika, Schnuppertage an der Universität oder bei einem großen Chemiekonzern: Die Elfjährige hat einiges vor. Wer das organisiert? Sie selbst natürlich. Mama Heider wird da eigentlich nur mal zum Unterschreiben gebraucht. Die bewundert ihre Tochter für ihr frühes Organisationstalent und ihre Selbstständigkeit: „Während Lina im Schwimmbad sitzt, organisiert sie Drehtermine mit der Presse. Das finde ich extrem beeindruckend, ich würde da wahrscheinlich vor Aufregung einen Herzinfarkt bekommen.“ Pressetermine deshalb, weil Lina Heider die wahrscheinlich jüngste Abiturientin Deutschlands ist.

Von Aufregung fehlt bei der Elfjährigen jegliche Spur. Souverän gibt sie Antworten, gut gelaunt und entspannt sitzt sie da. Doch der Schein trügt. „Vor den Presseterminen bin ich schon aufgeregt, vor jeder einzelnen Sache“, sagt sie. Mama Heider ist zur Unterstützung dabei. Immer wieder schauen sich Mutter und Tochter lächelnd an – ein eingespieltes Team. Gemeinsam hat das Mutter-Tochter-Gespann auch die Zeit kurz vor den Abiturprüfungen durchgestanden. In den Osterferien waren sie im Ferienhaus der Großeltern. „Wir haben uns dort abgeschottet“, sagt die Abiturientin. Denn um Lernen zu können, braucht sie vor allem eines: Ruhe. „In den zwei Wochen habe ich von zwei Klausuren den Hauptteil gelernt“, erzählt sie.

Mit Karteikarten und Konzentration zum Abitur

Ihr Weg zum Abitur war kein Selbstläufer. „Wenn man hochbegabt ist, denken die Menschen gleich, dass einem alles in den Schoß fällt. Aber auch Hochbegabte müssen dafür kämpfen, durch die Schule zu kommen“, sagt die Elfjährige. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass sich die Einstellung zur Hochbegabung ändert. Das Abitur hat sich Lina Heider mit Ehrgeiz und Fleiß erarbeitet. Sie musste für die Abschlussprüfungen, genau wie alle anderen Schüler auch, lernen – nur ist sie dabei eben etwas schneller.

Beim Zuhören im Unterricht merkt sich die Elfjährige schon viel, zu Hause am Schreibtisch sind ihr Karteikarten und Lernzettel eine große Hilfe. Mama Heider schaut ihre Tochter an: „Lina merkt sich Dinge extrem schnell. Wenn sie sich Lernzettel schreibt, ist das alles direkt im Gedächtnis. Das ist total beeindruckend.“ Mit einem Lachen fügt sie hinzu: „Manchmal ist es vielleicht auch ein wenig frustrierend für andere.“

„Wenn man hochbegabt ist, denken die Menschen gleich, dass einem alles in den Schoß fällt. Aber auch Hochbegabte müssen dafür kämpfen, durch die Schule zu kommen.“

Lina Heider, elfjährige Abiturientin

Nur ein Schulfach zwang die Elfjährige zum Pauken: Biologie. „Die Blattarten konnte ich mir einfach nicht merken. Das war aber das Einzige.“ Der Rest: Verständnis, Verknüpfung, Neugier. Diese Neugier hat sie weit getragen. Bereits während der Schulzeit nahm Lina Heider am Schülerstudium der Universität Bonn teil. Im Moment belegt sie eine Veranstaltung aus der Volkswirtschaftslehre, ganz regulär wie alle anderen Studierenden auch.

Schon als Schülerin war sie als Dozentin am Kinder-College in Koblenz aktiv – seit dem achten Lebensjahr. Dort unterrichtete sie einen Kurs namens „Schlaue Tiere“, später Literatur und Mathe. „Das hat mir großen Spaß gemacht. Zwischendurch habe ich kurz mal überlegt, Lehrerin zu werden.“ Das Kinder-College begleitete und förderte sie während ihrer Schulzeit.

i Abitur, Frühstudium, Juniordozentin: Lina Heider ist elf Jahre alt, hochbegabt und hat bereits eine beeindruckende akademische Karriere hinter sich. Doch hinter dem Ausnahmetalent verbirgt sich noch viel mehr: ein kreatives, humorvolles Mädchen, das gern backt, bastelt und tanzt und mit einer schlagfertigen Art überrascht. Jessica Teschner

Trotz all der akademischen Leistungen ist da vor allem einfach nur: Lina. Ein elfjähriges Mädchen, das gerne liest, bastelt, backt und zu Hip-Hop oder K-Pop (koreanischsprachige Popmusik) tanzt. Und vor allem ihre Mutter sieht dieses Mädchen: „Lina ist extrem humorvoll und sehr kreativ. Sie kann sehr schlagfertig und kritisch sein, einen in Grund und Boden diskutieren. Vor allem aber ist sie ein kleiner Sonnenschein.“ Für die Zukunft ihrer Tochter wünscht sie sich vor allem eines: dass sie glücklich wird. „Damit meine ich, dass sie weiterhin selbstbewusst und selbstbestimmt ihren eigenen Weg geht und sich treu bleibt. Daraus entsteht das Glück.“

Förderung in Koblenz für kluge Köpfe

Das Kinder-College Koblenz, ehemals Neuwied, ist eine außerschulische Fördereinrichtung für begabte Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem deutschsprachigen Belgien. Im Jahr 2000 gegründet, zählt die Bildungsstätte eigenen Angaben auf ihrer Webseite zufolge zu den ersten ihrer Art im ländlichen Rheinland-Pfalz. Das Kinder-College bietet derzeit rund 100 Kurse aus verschiedenen Fachbereichen an – immer samstags, 14-täglich, in der Julius-Wegeler-Schule. In Kleingruppen können Teilnehmende im Alter von vier bis 16 Jahren ohne Notendruck ihren Interessen nachgehen. Neben der Kursarbeit berät das College Eltern, Lehrkräfte und Erzieher rund um das Thema Hochbegabung. Für Vorschulkinder gibt es ein spezielles Screening zur Früherkennung besonderer Begabungen. Ziel ist es, individuelle Förderwege zu finden und Familien zu unterstützen.