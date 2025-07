Ein Westerwälder soll seine Frau jahrelang immer wieder betäubt, so gefügig gemacht und vergewaltigt haben. Der Prozess wird zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sogar bei der Anklage mussten Zuschauer den Saal verlassen.

Hat ein 42-jähriger Mann aus dem Westerwald über mehrere Jahre seine Ehefrau mit Betäubungsmitteln gefügig gemacht und vergewaltigt? So jedenfalls fasst das Landgericht Koblenz in einer Medienmitteilung die Prozessvorwürfe zusammen. Details zur Anklage gab es beim Auftakt nicht, denn Zuschauer und Journalisten durften während der Verlesung der Anklageschrift nicht im Saal bleiben. Dies ist eine Seltenheit in Prozessen.

Der Angeklagte sagte im Landgericht, dass er zwei Kinder mit seiner Frau – und mehr als 1 Million Euro Schulden habe. Er sitzt derzeit in der JVA Koblenz in U-Haft. Als Staatsanwältin Julia Feldpausch gerade die Anklageschrift verlesen wollte, meldete sich plötzlich Verteidigerin Marion Faust zu Wort. Sie beantragte den Ausschluss der Öffentlichkeit, da in der Anklage Details aus dem Intimbereich des Angeklagten und seiner Ehefrau zur Sprache kämen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Nach einer Pause sagte Richter Andreas Bendel, dass die Öffentlichkeit für die Dauer der Anklage, der Einlassung des Angeklagten zu den Vorwürfen, während der Sichtung von Videos, die offenbar Sexakte zeigen, sowie während der Vernehmung der Geschädigten und während der Erstattung eines Sachverständigengutachtens von der Hauptverhandlung ausgeschlossen werde. Dasselbe gelte für die Plädoyers und das „letzte Wort“. Bendel erklärte, dass dem Angeklagten in sieben Fällen Vergewaltigung vorgeworfen werde. Weshalb automatisch Details aus der Intimsphäre der Personen zur Sprache kämen. Würde all dies öffentlich verhandelt, erläuterte Bendel sinngemäß, so würden dadurch schutzwürdige Interessen geschädigt.

Zuschauer verließen das Landgericht mit vielen Fragen. Auf Nachfrage von Reportern teilte Staatsanwältin Julia Feldpausch mit, dass sie keine Interviews geben und keine Angaben zur Anklage machen werde. Sie sei heute lediglich als Sitzungsvertreterin eingesprungen, die Verfasserin der Anklage sei krank. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.

Erinnerung an den Fall Pelicot

Die eigene Ehefrau betäubt und vergewaltigt? Diese Beschreibung weckt grausige Erinnerungen an einen Fall aus Frankreich: Über fast zehn Jahre lang hatte ein Ehemann seine Frau immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten. Gisèle Pelicot stand den Tätern über Monate hinweg vor Gericht gegenüber. dpa