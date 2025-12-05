Warum Koblenzer Schüler gegen Wehrdienst protestieren

„Keine Pflicht zum Krieg“: Rund 200 Schüler tragen in Koblenz Plakate wie diese. Bundesweit protestierten am vergangenen Freitag junge Menschen, sie sind sich einig: Eine Wehrpflicht darf es nicht geben. Stimmen aus der Rhein-Mosel-Stadt.
„Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht“: Rufe wie diese schallen durch die Straßen in Koblenz. Schülerinnen und Schüler haben sich am Freitagvormittag vor dem Hauptbahnhof versammelt. Von hier aus startet ihr Protestmarsch. Gemeinsam streiken sie gegen das neue Wehrdienstmodell, das ab Januar 2026 eingeführt werden soll.