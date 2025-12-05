Bundesweiter Schulstreik Warum Koblenzer Schüler gegen Wehrdienst protestieren Hannah Klein 05.12.2025, 17:48 Uhr

i Rund 200 Schülerinnen und Schüler beteiligen in sich in Koblenz an einem Schulstreik gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Regierungskoalition will wegen der veränderten Sicherheitslage ein neues Wehrdienstgesetz mit einer verpflichtenden Musterung ganzer Jahrgänge junger Männer und Zielzahlen für die Vergrößerung der Bundeswehr. Der Bundestag stimmte am selben Tag über das Vorhaben ab. Thomas Frey. picture alliance/dpa

„Keine Pflicht zum Krieg“: Rund 200 Schüler tragen in Koblenz Plakate wie diese. Bundesweit protestierten am vergangenen Freitag junge Menschen, sie sind sich einig: Eine Wehrpflicht darf es nicht geben. Stimmen aus der Rhein-Mosel-Stadt.

„Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht“: Rufe wie diese schallen durch die Straßen in Koblenz. Schülerinnen und Schüler haben sich am Freitagvormittag vor dem Hauptbahnhof versammelt. Von hier aus startet ihr Protestmarsch. Gemeinsam streiken sie gegen das neue Wehrdienstmodell, das ab Januar 2026 eingeführt werden soll.







