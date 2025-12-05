Missbrauch im Bistum Trier Schonungslose Bilanz der Aufarbeiter Rolf Seydewitz 05.12.2025, 15:00 Uhr

i Der fromme Schein kann trügen: Das Thema Missbrauch wirft einen Schatten auf die katholische Kirche in der Region. (Symbolfoto) Zucchi Uwe/dpa

Jahrelang hat das Bistum Missbrauch kleingeredet, vertuscht und verspätet aufgearbeitet – zu diesem Ergebnis kommt die Aufarbeitungskommission. Ihr neuer Bericht sagt aber auch, wo’s gut läuft.

Die Verantwortlichen des Bistums Trier haben die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle über viele Jahre hinweg verweigert und durch Verdrängung sowie Vertuschung erheblich Schuld auf sich geladen. Aus diesen Erkenntnissen heraus müssten dauerhafte Konsequenzen für Prävention, Transparenz und den Umgang mit Betroffenen gezogen werden.







