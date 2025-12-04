Drei ausgezeichnete Projekte: Mit Tiny-Häusern und Ahrtal-Genuss zum Tourismuspreis
Wie innovativ und kreativ die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist, zeigen die drei Gewinner des diesjährigen Tourismuspreises. Alle drei kommen aus dem Norden des Landes. Gleich zwei Preise gehen an die Ahr.
Alle drei Preisträger des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz kommen aus dem Norden des Landes: Im Rahmen des Tourismustages in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden das Privathotel Villa Aurora, Ahrtal Tourismus sowie der Tiny-House-Anbieter Minimalus ausgezeichnet.