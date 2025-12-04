Drei ausgezeichnete Projekte Mit Tiny-Häusern und Ahrtal-Genuss zum Tourismuspreis 04.12.2025, 17:37 Uhr

i Marius Bräunlich von Minimalus vor einem seiner Tiny-Häuser. Sein Unternehmen wurde jetzt zusammen mit anderen Projekten mit dem Tourismuspreis des Landes ausgezeichnet. Cordula Sailer-Röttgers

Wie innovativ und kreativ die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist, zeigen die drei Gewinner des diesjährigen Tourismuspreises. Alle drei kommen aus dem Norden des Landes. Gleich zwei Preise gehen an die Ahr.

Alle drei Preisträger des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz kommen aus dem Norden des Landes: Im Rahmen des Tourismustages in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden das Privathotel Villa Aurora, Ahrtal Tourismus sowie der Tiny-House-Anbieter Minimalus ausgezeichnet.







