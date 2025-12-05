777.000 Euro für Kinder
Hoffnungsradler sammeln wieder Rekord-Spendensumme ein
Die Vor-Tour der Hoffnung 2025 rollte durch die Pfalz (Archivbild). Dabei kam erneut ein Rekord-Spendenergebnis zustande. Im kommenden Jahr wird Koblenz
Peter Schmitz/Vor-Tour der Hoffnung

30 Jahre alt wird die Vor-Tour der Hoffnung im kommenden Jahr – und macht Ende Juli in und um Koblenz Station. Vorher aber wurden in Mainz die Spendengelder aus diesem Jahr vergeben. Dabei wurde erneut ein Rekord geknackt.

777.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Erneut hat die Vor-Tour der Hoffnung ein Rekord-Spendenergebnis erzielt. Insgesamt 56 Initiativen und Projekte wie Kliniken, Selbsthilfegruppen oder Stiftungen (davon 46 in Rheinland-Pfalz) können bedacht werden.

