777.000 Euro für Kinder: Hoffnungsradler sammeln wieder Rekord-Spendensumme ein
Hoffnungsradler sammeln wieder Rekord-Spendensumme ein
30 Jahre alt wird die Vor-Tour der Hoffnung im kommenden Jahr – und macht Ende Juli in und um Koblenz Station. Vorher aber wurden in Mainz die Spendengelder aus diesem Jahr vergeben. Dabei wurde erneut ein Rekord geknackt.
777.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Erneut hat die Vor-Tour der Hoffnung ein Rekord-Spendenergebnis erzielt. Insgesamt 56 Initiativen und Projekte wie Kliniken, Selbsthilfegruppen oder Stiftungen (davon 46 in Rheinland-Pfalz) können bedacht werden.