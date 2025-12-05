Wer tötete Eritreerin? Enthauptete Frauenleiche von Monreal ist identifiziert Tim Kosmetschke 05.12.2025, 11:48 Uhr

i Bei diesem Wäldchen an der Landesstraße südlich von Monreal in Richtung Kaisersesch sollen am vergangenen Freitagnachmittag Polizeibeamte ermittelt haben, so wurde es unserer Redaktion berichtet. Elvira Bell

Eine 32-jährige Frau wird getötet, enthauptet, ihre Hände werden abgetrennt. Ihr Torso wird bei Monreal in der Eifel gefunden, ihre Hände bei Olpe im Sauerland. Was ist geschehen? Die Kripo Bonn ermittelt. Was inzwischen über den Fall bekannt ist.

Nun ist es Gewissheit: Bei der brutal zerstückelten Frauenleiche, die am vergangenen Freitag in einem Wäldchen bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde, handelt es sich um die sterblichen Überreste einer 32-jährigen Eritreerin, die zuletzt in einer kommunalen Unterkunft in Bonn gelebt hatte und deren abgetrennte Hände am 17.







