Änderungen bei der Bahn 
Wie sich neuer Fahrplan entlang des Rheins auswirkt
Die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke nimmt im nächsten Jahr Fahrt auf: Reisende müssen sich auf Bus-Ersatzverkehre einstellen. Darüber hinaus bringt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn einige Änderungen mit sich.
Ab Dezember rollt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn – doch Baustellen und Ausfälle dominieren den Zugverkehr entlang des Rheins. Welche Verbindungen bleiben, welche verschwinden – und wie Reisende planen sollten. 

Von einem neuen Jahresfahrplan der Deutschen Bahn, der ab dem 14. Dezember gilt, lässt sich nicht sprechen. Viele Großbaustellen – mit monatelangen Streckensperrungen – sorgen 2026 für immer wieder veränderte Zugläufe oder Ausfälle. Schmerzlich für Boppard ist der Verlust seiner letzten Fernzugverbindung ab dem Fahrplanwechsel.

