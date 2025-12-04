Wie sich neuer Fahrplan entlang des Rheins auswirkt

Ab Dezember rollt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn – doch Baustellen und Ausfälle dominieren den Zugverkehr entlang des Rheins. Welche Verbindungen bleiben, welche verschwinden – und wie Reisende planen sollten.

Von einem neuen Jahresfahrplan der Deutschen Bahn, der ab dem 14. Dezember gilt, lässt sich nicht sprechen. Viele Großbaustellen – mit monatelangen Streckensperrungen – sorgen 2026 für immer wieder veränderte Zugläufe oder Ausfälle.

Schmerzlich für Boppard ist der Verlust seiner letzten Fernzugverbindung ab dem Fahrplanwechsel.