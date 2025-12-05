Kommentar zur Rente Alles noch lösbar – aber nur mit echten Reformen Lars Hennemann 05.12.2025, 16:23 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Mit dem Beschluss zur Rentenreform hat die Regierung Merz ihr Scheitern verhindert und Zeit gewonnen. Nutzt sie diese Zeit aber nicht sofort für weiterhin dringend notwendige echte Reformen, war der Beschluss nicht mehr wert als eben das.

Der Zustand der Rentenversicherung ist das Spiegelbild der Leistungs- und Reformunfähigkeit unserer Regierungsparteien der zurückliegenden Jahrzehnte, namentlich CDU und SPD. Aber: So quälend und teilweise erschütternd die aktuelle Debatte auch lief, so könnte sie am Ende durchaus ihr Gutes haben.







