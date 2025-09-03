Rheinland-Pfalz. In vielen Städten und Gemeinden der Region reißen Bauarbeiter derzeit die Straße auf – und verlegen Glasfaserkabel unter die Erde. Bis Ende 2030 sollen alle rheinland-pfälzischen Haushalte mit dem schnellsten Internet versorgt sein, sofern sie es wollen. Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland, das allerdings noch zu langsam vorangeht, wie die Zahlen zeigen. Ende 2024 hatte nur knapp jeder dritte Privathaushalt in Rheinland-Pfalz Zugriff auf einen Glasfaseranschluss, der direkt ins Gebäude oder in die Wohnung der Nutzer verlegt wurde. Das geht aus dem Breitbandatlas des Bundes hervor.

Glasfaser: Rheinland-Pfalz liegt nur auf Platz 13

Rheinland-Pfalz hinkt mit der Quote von 30,9 Prozent deutlich hinterher – und belegt im Ländervergleich nur Platz 13. In Schleswig-Holstein etwa sind es bereits 67,3 Prozent, in Niedersachsen 63,3, im Stadtstaat Hamburg sogar 76,5. Aus welchen Gründen das Land beim Ausbau so weit abgeschlagen hinten liegt, will das zuständige Digitalisierungsministerium auf Anfrage nicht beantworten. „Die Stärke von Rheinland-Pfalz zeigt sich im Wachstum“, heißt es da nur. Derzeit lege man eine „beeindruckende Aufholjagd“ hin.

CDU: Regierung hat Glasfaserausbau jahrelang verpennt

Sich von einem niedrigen Niveau zu verbessern, sei kein Kunststück, kritisiert der CDU-Landtagsabgeordnete Torsten Welling. „Die Regierung hat den Glasfaserausbau jahrelang verpennt.“ Man sehe nun zwar, dass es besser werde, aber mit viel Luft nach oben. Tatsächlich hat sich in den vergangenen fünf Jahren etwas getan. Die Ausbauquote hat sich von gut acht Prozent im Jahr 2020 auf inzwischen gut 30 Prozent verbessert. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Glaserinfrastruktur allein zwischen Mitte und Ende 2024 um fast ein Viertel erweitert. Die hohe Ausbaugeschwindigkeit sorge dafür, dass der Abstand zum bundesdeutschen Mittelfeld geringer werde, sagte eine Sprecherin von Digitalministerin Dörte Schall (SPD).

i Leerrohre für neue Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Wird es in fünf Jahren trotzdem für alle im Land einen Glasfaseranschluss geben? Die Landesregierung „bleibe zuversichtlich“, allen Nachfragenden bis 2030 ein Angebot für einen Glasfaseranschluss unterbreiten zu können, heißt es aus dem Ministerium. Nach Aussagen der Branche sei dies realistisch. Die Telekommunikationsunternehmen stemmen den Ausbau zu 80 Prozent eigenwirtschaftlich. Für die übrigen 20 Prozent erhalten sie Fördermittel von Bund und Land. Das ist vor allem dort nötig, wo die Nachfrage nach solchen Anschlüssen gering ist. Allein Rheinland-Pfalz zahlt dafür mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Glasfaser: So weit ist der Ausbau im nördlichen Rheinland-Pfalz

Schon 2017 hatte sich das Land mit den Unternehmen zu einem Netzbündnis zusammengeschlossen, um schneller die sogenannten weißen Flecken auf der Landkarte zu schließen. Davon gibt es auch im nördlichen Rheinland-Pfalz noch einige, auffällig ist hier der Westerwald: Im Kreis Altenkirchen sind lediglich knapp 6 Prozent der Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Im Westerwaldkreis steht man mit 8,1 Prozent ebenfalls recht gering da. Auf eine zweistellige Prozentzahl kommt immerhin der Kreis Cochem-Zell: Laut dem Breitbandatlas sind dort aufgerundet 11,8 Prozent der Haushalte mit dem schnellen Internet ausgestattet.

Spitzenreiter beim Anschluss an Glasfaser im nördlichen Rheinland-Pfalz ist der Kreis Ahrweiler mit fast 63,3 Prozent, gefolgt vom Rhein-Lahn-Kreis: Dort ist fast jeder zweite Haushalt angeschlossen, genau sind es 49,7 Prozent. Recht gut angebunden bei der Glasfaser ist auch noch der Kreis Birkenfeld mit 39,7 Prozent. In der kreisfreien Stadt Koblenz liegt der Anteil von Haushalten mit Glasfaseranschluss bei 36,7 Prozent – und damit immerhin noch einige Prozentpunkte über dem Landesschnitt von 30,8 Prozent. Die weiteren Werte der übrigen Kreise in unserer Region (in Prozent): Neuwied (27,4); Rhein-Hunsrück-Kreis (34,5); Mayen-Koblenz (32,5) und Bad Kreuznach (35,2).

Der Blick in den Breitbandatlas zeigt zudem: Immerhin können mittlerweile knapp 95 Prozent der Menschen im Land auf einigermaßen schnelles Internet zugreifen – mit mindestens 50 Mbit/s.