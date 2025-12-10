SPD- und CDU-Mann debattieren Erstes Duell der Generäle: Scholz trifft auf Steiniger Bastian Hauck 10.12.2025, 16:25 Uhr

i In einer Pressekonferenz der Landespressekonferenz (LPK) trafen Gregory Scholz (SPD, links, hier Symbolbild) und Johannes Steiniger (CDU) aufeinander. Die beiden Generalsekretäre von SPD und CDU gingen nicht gerade zaghaft miteinander um. picture alliance/dpa/Harald Tittel; Jörg Halisch

Beide sind Generalsekretäre, beide sind gelernte Lehrer, beide kommen aus der Pfalz. Ansonsten dürften die Gemeinsamkeiten von Gregory Scholz (SPD und Johannes Steiniger (SPD) begrenzt sein. So blicken sie auf den Wahlkampf und Bildungsdebatten.

Dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl sind die beiden Generalsekretäre der im Land regierenden SPD sowie der oppositionellen CDU, Gregory Scholz (SPD) und Johannes Steiniger (CDU), in einem ersten Duell aufeinandergetroffen. Obwohl nach aktuellen Umfragen einiges auf eine Große Koalition mit SPD und CDU nach der Wahl in Rheinland-Pfalz hindeutet, zeigen sich Scholz und Steiniger in dem Aufeinandertreffen vor der Landespressekonferenz (LPK) ...







Artikel teilen

Artikel teilen