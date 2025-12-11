Koblenz, Neuwied und Andernach So sicher fühlen sich die Weihnachtsmarkt-Besucher Kim Fauss

dpa 11.12.2025, 06:00 Uhr

i Mobile Zufahrtssperren sichern den Koblenzer Weihnachtsmarkt von allen Seiten. Kim Fauss

Sicherheit auf Großveranstaltungen ist ein Thema, das über die Jahre immer präsenter geworden ist – besonders auf Weihnachtsmärkten. Wirken die Schutzmaßnahmen auf die Besucher beruhigend, oder sorgen sie für Unbehagen? Wir haben nachgefragt.

Mobile Zufahrtssperren, Betonblocks, die als Barrikade dienen, und unzählige Poller: Was sich nach einem Ausnahmezustand anhört, ist mittlerweile auf jedem größeren Weihnachtsmarkt im nördlichen Rheinland-Pfalz gang und gäbe. Auch die ständige Präsenz von Polizei und Ordnungsamt erinnert daran, warum solche Schutzmaßnahmen in der eigentlich besinnlichsten Zeit des Jahres überhaupt nötig sind: Schreckliche Ereignisse wie in Magdeburg oder Berlin ...







Artikel teilen

Artikel teilen