Nach Gerichtsentscheidung: Haus & Grund fordert Landesgrundsteuergesetz für RLP
Die Reform der Grundsteuer ist ein gigantischer Zankapfel. Aber ist das Bundesmodell, das auch in Rheinland-Pfalz zur Anwendung kommt, verfassungswidrig? Das höchste Finanzgericht im Land verneint die Frage. Die Reaktionen aus RLP.
Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH), das auch in Rheinland-Pfalz angewandte Bundesmodell der reformierten Grundsteuer für verfassungskonform zu erklären, hat im Bundesland unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Insbesondere der Eigentümerverband Haus & Grund (H&G) zeigt sich unzufrieden mit der Entscheidung.