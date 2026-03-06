Rheinland-Pfalz zahlt Grundschullehrkräften weniger Geld als dem Lehrpersonal anderer Schulen. Doch das könnte sich bald ändern. Ganz zur Freude einer Lehrerin aus Kirchen (Kreis Altenkirchen), die wir bei der Arbeit begleiten durften.
Bekommen Grundschullehrkräfte nach der Landtagswahl am 22. März mehr Geld? Stand jetzt jedenfalls werden sie zum Berufsstart noch in Besoldungsgruppe A12 eingeordnet, fast alle anderen Bundesländer – darunter auch NRW – zahlen schon A13. Was einen Unterschied von etwa 500 Euro mehr auf dem Konto bedeutet.