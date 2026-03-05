Lückenschluss in der Eifel
A1-Baustart: Was am Montag passiert – und was danach
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) - hier bei einer Informationsveranstaltung mit einem Plan des A1-Lückenschlusses - kommt am Montag zum Auftakt-Pressetermin für die lang ersehnte Baumaßnahme in der Eifel.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Damit hätte mancher in der Eifel wohl nicht mehr gerechnet: Es geht tatsächlich los mit dem Lückenschluss der A1. Am Montag steht ein Auftakt-Pressetermin an. Was dort geplant ist – und warum sich Bundesverkehrsminister Schnieder so darauf freut.

Etwas mehr als 50 Kilometer sind es von Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm bis zum Stumpf der Autobahn A1 bei Kelberg. Sollte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder also am Montagmorgen von seinem Zuhause aus zu seinem Vormittagstermin am Autobahnende anreisen, müsste er etwa eine Stunde Fahrt einplanen – in der Eifel dauern die Strecken oft länger als man denkt.

