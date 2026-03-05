Absage wegen Wahlkampfgefahr
Arbeiten für Lückenschluss starten – ohne Pressetermin
Lückenschluss-Termin im Dezember in Dreis-Brück: Michael Güntner (links) von der Autobahn GmbH des Bundes im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Am Montag sollte es eine weitere Informationsveranstaltung in der Eifel geben. Doch diese wurde nun kurzfristig abgesagt.
Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Wirrwarr um einen Pressetermin: Am Montag sollte es zum Start vorbereitender Arbeiten zum A1-Lückenschluss eine Veranstaltung mit Bundesverkehrsminister Schnieder geben. Nicht eingeladen: die Landesregierung. Jetzt wurde der Termin ganz abgesagt.

Noch bevor der erste Bagger rollt, scheint sich der unmittelbar bevorstehende Baustart am A1-Lückenschluss in der Eifel zum Politikum zu entwickeln – gewürzt mit einer Prise Wahlkampf-Nervosität. Am kommenden Montag sollte es bei einem Pressetermin am Autobahnende in Kelberg losgehen mit den bauvorbereitenden Maßnahmen.

