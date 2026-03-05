Wirrwarr um einen Pressetermin: Am Montag sollte es zum Start vorbereitender Arbeiten zum A1-Lückenschluss eine Veranstaltung mit Bundesverkehrsminister Schnieder geben. Nicht eingeladen: die Landesregierung. Jetzt wurde der Termin ganz abgesagt.
Noch bevor der erste Bagger rollt, scheint sich der unmittelbar bevorstehende Baustart am A1-Lückenschluss in der Eifel zum Politikum zu entwickeln – gewürzt mit einer Prise Wahlkampf-Nervosität. Am kommenden Montag sollte es bei einem Pressetermin am Autobahnende in Kelberg losgehen mit den bauvorbereitenden Maßnahmen.