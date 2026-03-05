Nicht alle finden einen Platz: Altkanzlerin Angela Merkel ist im Rahmen der Fastenpredigten Maria Laach zu Gast in der Abtei am Laacher See. Dort ruft sie die Menschen dazu auf, Verantwortung zu übernehmen – und übt Selbstkritik.
Lesezeit 3 Minuten
Der Laacher See gehört regelmäßig zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region rund um Koblenz. Autoschlangen und ein voller Parkplatz am Kloster gehören fest zu Deutschlands größtem Vulkansee. Doch was sich am Mittwochnachmittag rund um das Benediktinerkloster abspielte, überstieg selbst das geschäftige Treiben eines heißen Sommertags.