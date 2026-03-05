Riesenandrang in Maria Laach Angela Merkel predigt – und übt ein wenig Selbstkritik Martin Ingenhoven 05.03.2026, 12:55 Uhr

i Altbundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Predigt in der Basilika Maria Laach. Anlass sind die Laacher Fastenpredigten. Der Andrang ist an diesem Tag so groß, dass nicht alle Besucher und Besucherinnen Platz finden. Martin Ingenhoven

Nicht alle finden einen Platz: Altkanzlerin Angela Merkel ist im Rahmen der Fastenpredigten Maria Laach zu Gast in der Abtei am Laacher See. Dort ruft sie die Menschen dazu auf, Verantwortung zu übernehmen – und übt Selbstkritik.

Der Laacher See gehört regelmäßig zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region rund um Koblenz. Autoschlangen und ein voller Parkplatz am Kloster gehören fest zu Deutschlands größtem Vulkansee. Doch was sich am Mittwochnachmittag rund um das Benediktinerkloster abspielte, überstieg selbst das geschäftige Treiben eines heißen Sommertags.







