Drei landesweite Cluster
Hochschule Koblenz erhält Promotionsrecht
Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD, vierter von links) hat der Hochschule Koblenz das Promotionsrecht in drei landesweiten Promotionsclustern verliehen.
Anke Kristina Schaefer/Hochschule Koblenz

Herr oder Frau Doktor, made in Koblenz: Mit der Verleihung des Promotionsrechts in drei Clustern stärkt die Hochschule Koblenz ihre Rolle in der wissenschaftlichen Qualifizierung und anwendungsorientierten Forschung in Rheinland-Pfalz.

Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) hat der Hochschule Koblenz das Promotionsrecht in drei landesweiten Promotionsclustern verliehen. Künftig können hier eigenständige Promotionen durchgeführt werden, also der akademische Doktortitel verliehen werden – „ein Gewinn für die regionale Wirtschaft, für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung und für die Innovationskraft in Nord- und Mittelrhein“, wie die Hochschule in einer Mitteilung einordnet.

