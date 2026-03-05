Kreuznacher Don-Bosco-Schule
Schul-Wut in RLP: „Es ist schwer, motiviert zu bleiben“
Zwischen Baustellenlärm, Raum- und Personalnot: Eine Lehrerin und ein Erzieher der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule berichten vo
Zwischen Baustellenlärm, Raum- und Personalnot: Eine Lehrerin und ein Erzieher der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule berichten von ihrem Arbeitsalltag. Die beiden wollen anonym bleiben, weil sie andernfalls Konsequenzen fürchten. Zuvor hatte der Schulleiter im Gespräch mit unserer Zeitung offen über die Missstände an der Förderschule gesprochen.
Hannah Klein

Baustellenlärm, Container-Klassenzimmer, Unterrichtsausfall: Der Schulleiter einer Bad Kreuznacher Förderschule schlug kürzlich Alarm. Nun berichten zwei seiner Kollegen aus ihrem Alltag – und von dem Gefühl, den Schülern nicht gerecht zu werden.

Lesezeit 4 Minuten
Lange Zeit spricht er sachlich. Über den Baustellenlärm. Container auf dem Schulhof. Fehlende Kollegen. Unterrichtsausfall. Dann bricht seine Stimme, kurz ringt er um Fassung. „Wenn es für uns schon so schwierig ist – wie schwierig ist es dann für die Schüler?

