Nicht nur Staatssekretäre
Regierung gibt Beamtin Sonderurlaub für SPD-Wahlkampf

In Rheinland-Pfalz sind aktuell 167 Beamte beurlaubt, um anderen Jobs nachzugehen. Ihre Pensionsansprüche steigen in dieser Zeit ohne Staatsdienst weiter. Ein Fall wirft Fragen auf.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung steht in der Kritik, weil sie SPD-Staatssekretären jahrelang Sonderurlaub genehmigte, um hoch bezahlte Jobs bei landesnahen Institutionen anzunehmen, etwa bei Lotto und beim Landeskrankenhaus. Währenddessen kassierten die Spitzenbeamten zwar kein Gehalt direkt vom Land, häuften aber Jahr um Jahr Pensionsansprüche an für eine Tätigkeit, die sie nicht mehr ausübten.

