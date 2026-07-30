Auch wenn es sich aus den Verlautbarungen der Behörden kaum herauslesen lässt: Schon die erste Hitzewelle Ende Juni brachte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes mancherorts an ihre Grenzen. Jetzt ist es wieder heiß.
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Hitze bedeutet Stress – auch für den Rettungsdienst. Das zeigte sich in der ersten großen Hitzewelle Ende Juni, als die Höchsttemperaturen an mehreren Orten in Deutschland über die 40-Grad-Marke kletterten und sich auch in Rheinland-Pfalz für mehrere Tage knapp unterhalb der Rekordmarken einpendelten.