Umweltschutz in RLP Warum fast keiner über das neue Klima-Gesetz jubelt Sebastian Stein 26.11.2024, 17:24 Uhr

i Rheinland-Pfalz ist vom Klimawandel vor allem durch Hochwasser stark betroffen – wie hier an Pfingsten die Mosel bei Zell. picture alliance/dpa

Nach langem Streit hat der rheinland-pfälzische Ministerrat ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen. Es wird weniger scharf als geplant und trotzdem eines der ehrgeizigsten. Die Unternehmer kritisieren eine „politische Mogelpackung“.

Rheinland-Pfalz. Wenn die drei Ampel-Partner in Mainz Gesetze vorstellen, klopfen sie sich gerne gegenseitig auf die Schultern. Oft wird betont, wie fortschrittlich Rheinland-Pfalz sei und wie gut man in der Ampel zusammenarbeite. Anders an diesem Dienstag.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen