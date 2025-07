Die Koblenzerin Rowena Redwanz ist Bäcker- und Konditormeisterin – und stellt sich bei „Das große Backen – Die Profis“ den besten Patissiers und Konditoren des Landes. Wie es für sie lief – und was die Zuschauer in Folge vier erwartet.

Zucker, Zeitdruck, Zitterpartie: Der Backwettbewerb „Das große Backen – Die Profis“ geht am Mittwochabend (23. Juli) auf SAT.1 in die nächste Runde: Auch in Folge vier backen Deutschlands beste Konditoren und Patissiers zur Primetime um 20.15 Uhr um die Wette. Mittendrin: Rowena Redwanz, eine 28-jährige Bäcker- und Konditormeisterin aus Koblenz. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät sie, wie es ihr bisher erging – und wie es in der neuen Folge für sie laufen wird.

„Für mich war es richtig cool vor Ort“, sagt Redwanz. „Die Leute am Set waren supernett, und auch die anderen Teilnehmer waren herzlich.“ Dreharbeiten in entspannter Atmosphäre also? Das trifft es nicht ganz. Redwanz muss sich schweren Aufgaben stellen. Eine der größten Herausforderungen für sie: die Überraschungsaufgaben. „Einige Aufgaben waren im Vorfeld bekannt, auf die konnten wir uns schon zu Hause vorbereiten. Bei den Überraschungsaufgaben hatten wir wirklich keinen Schimmer, was uns erwartet.“ Schon im Vorfeld hatte die Koblenzerin davor am meisten Respekt.

i Die besten Konditoren und Patissiers Deutschlands: Acht Kandidaten stellen in der SAT.1-Show "Das große Backen - Die Profis" ihr Können unter Beweis (von links nach rechts): Joana, Jennifer, Rowena (Koblenz), Theresa, Benjamin, Valentina, Larissa (Bernkastel-Kues) und Caro. Claudius Pflug/Joyn

Im Studio herrscht echter Zeitdruck. „Eigentlich kenne ich es schon, unter Zeitdruck zu arbeiten. Vor laufender Kamera war das aber eine echte Herausforderung“, sagt Redwanz. Kaum ist eine Aufgabe geschafft, geht es mit der nächsten weiter. Die Zuschauer bekommen von dem gesamten Ablauf nur einen Bruchteil zu sehen: Die Folgen werden vor Ausstrahlung geschnitten, sonst wären sie viel zu lang. Die Koblenzerin wird oft gefragt, ob die Zeit nach deren Ablauf für die Kandidaten wirklich vorbei ist. „Man hat keine Zeit extra im Nachgang“, sagt die 28-Jährige. Lachend fügt sie hinzu: „Da habe ich im Vorfeld ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf gehofft.“

Aber: Es muss ein Wettbewerb bleiben. Von daher gibt es keine zweiten Chancen, sagt Redwanz. Obwohl in der Show die besten Patissiers und Konditoren Deutschlands gegeneinander antreten und ihr Können vor einer Jury unter Beweis stellen, ist die Stimmung untereinander fair. „In diesem Jahr sind wir alle einzeln angetreten, nicht als Team. Deshalb haben wir uns oft gegenseitig unterstützt, wenn Not am Mann war. Das war richtig schön.“ Den „Goldenen Cupcake“ und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro kann am Ende aber nur ein Profi in den Händen halten.

„Es gibt vielleicht auch mal eine Aufgabe, die nicht so gut läuft. Man hat also nicht immer nur gute Tage, und es gibt Momente, in denen man improvisieren muss.“

Rowena Redwanz, Bäcker- und Konditormeisterin aus Koblenz

Die Dreharbeiten in Berlin sind abgeschlossen. Noch ist es ein großes Geheimnis, wie weit es die Koblenzerin schafft. Nur die „Allerengsten“ – wie sie ihre engen Vertrauten nennt – wissen bereits, wie es für sie weitergeht. Der Rest? Muss sich in den kommenden Wochen überraschen lassen und bis zum Finale am 6. August warten. „Ich glaube, es ist sowieso viel schöner, wenn man es noch nicht weiß, und in jeder Folge mitfiebern kann.“

Nur so viel verrät Rowena Redwanz im Gespräch: „Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber in Folge vier merkt man: Es gibt vielleicht auch mal eine Aufgabe, die nicht so gut läuft. Man hat also nicht immer nur gute Tage, und es gibt Momente, in denen man improvisieren muss.“

Junge Koblenzerin kämpft um den „Goldenen Cupcake“

Die Koblenzer Bäcker- und Konditormeisterin Rowena Redwanz ist noch im Rennen. Die 28-Jährige arbeitet seit drei Jahren als Dozentin bei der Handwerkskammer (HwK), wurde 2022 als „Deutschlands beste Konditorin" ausgezeichnet und wurde 2023 in der TV-Show „Lege kommt auf den Geschmack" zur Dessert-Königin Deutschlands gekürt.