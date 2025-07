Nachdem das Projekt jahrzehntelang diskutiert, angestoßen, dann wieder auf die lange Bank verschoben und endlich doch in Angriff genommen wurde, erging am 28. Juni 2023 der raumordnerische Entscheid zur Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Danach ist ein Brückenbau im Bereich von St. Goarshausen-Wellmich und St. Goar-Fellen „als mit den Erfordernissen der Raumordnung verträglich anzusehen“. Diese Variante sei „in Bezug auf die Welterbeverträglichkeit die aus Sicht der für den Welterbeschutz Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene die einzig mögliche weiter zu verfolgende Querungsoption.“ So weit, so bekannt. Was aber wird bei einem solchen Raumordnungsverfahren geprüft? Und auf welcher Grundlage? Diesen Fragen gehen wir im Folgenden nach.

Grundlagen und Ziele der Planung von Bund, Land und Kommunen

Das Raumordnungsverfahren bezüglich der geplanten Mittelrheinbrücke erfolgte auf Grundlage der Vorgaben der Raumordnung des Bundes sowie der zurzeit geltenden Raumordnungspläne des Bundes (Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz), des Landes Rheinland-Pfalz (Landesentwicklungsplan – LEP – IV) und der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald (RROP). In letztgenannter haben die kreisfreie Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis gemeinsam die Aufgabe, einen regionalen Raumordnungsplan aufzustellen beziehungsweise zu ändern.

Entwicklungspotenziale sichern, Ressourcen schützen

Der allgemeine Grundsatz der Raumordnung des Bundes besagt, dass im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen „ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben“ sind. „Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation sind zu unterstützen, Entwicklungspotenziale sind zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen.“ Außerdem sind „demografischen, wirtschaftlichen, sozialen sowie anderen strukturverändernden Herausforderungen (…) Rechnung zu tragen, auch im Hinblick auf den Rückgang und den Zuwachs von Bevölkerung und Arbeitsplätzen“ – womit die Probleme gerade auf der rechten Mittelrheinseite treffend charakterisiert sind.

Chancengleichheit der Regionen gewährleisten

Weiter heißt es: „Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Städte und ländliche Räume auch künftig ihre vielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft erfüllen können. Mit dem Ziel der Stärkung und Entwicklung des Gesamtraums und seiner Teilräume ist auf Kooperationen innerhalb von Regionen und von Regionen miteinander, die in vielfältigen Formen, auch als Stadt-Land-Partnerschaften, möglich sind, hinzuwirken.“ Und: „Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in dünn besiedelten Regionen. (…) Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen. Auf eine gute Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken.“

Ferner ist „der Raum im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln. Regionale Wachstums- und Innovationspotenziale sind in den Teilräumen zu stärken.“

Raumordnerische Bewertung mehrerer Varianten

Um diese Ziele in puncto Entwicklungs- und Zukunftschancen der durch den Fluss voneinander getrennten Orte und Menschen am Oberen Mittelrhein zu erreichen, wurden bei der raumordnerischen Bewertung der geplanten Mittelrheinquerung verschiedene Varianten miteinander verglichen: ein verbesserter, 24-stündiger Fährverkehr (Variante „Fährbetrieb optimiert + 24 h“), der Bau eines Tunnels unter dem Rhein, die Errichtung einer Hochbrücke (Variante Brücke „Hochlage zentral“), eine Brücke direkt zwischen den Stadtkernen von St. Goarshausen und St. Goar (Variante Brücke „Tieflage zentral“) sowie eine Brücke zwischen den Stadtteilen Wellmich und Fellen (Variante Brücke „Tieflage außerhalb“).

Schaffung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen

Neben den Gesichtspunkten der Zukunftsentwicklung der Region aber müssen gleichzeitig weitere Ziele berücksichtigt werden. Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. So heißt es in den Vorgaben der Raumordnung des Bundes auch: „Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern sowie dem Unesco-Kultur- und Naturerbe der Welt zu erhalten. Die unterschiedlichen Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume sind mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, der Überwindung von Strukturproblemen und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwickeln.“

Hochwasserschutz ist am Rhein wichtiges Thema

Bezüglich Umwelt- und Naturschutz ist Folgendes vorgegeben: „Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen. Bei der Gestaltung räumlicher Nutzungen sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen; Grundwasservorkommen und die biologische Vielfalt sind zu schützen.“ Schließlich sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen auch die Risiken von Hochwassern zu prüfen. Konkret lautet eine Maßgabe: „Die (…) als Abfluss- und Retentionsraum wirksamen Bereiche in und an Gewässern sollen in ihrer Funktionsfähigkeit für den Hochwasserschutz erhalten werden. Flächen, die zurzeit nicht als Rückhalteflächen genutzt werden, aber für den Wasserrückhalt aus wasserwirtschaftlicher Sicht geeignet und erforderlich sind, sollen von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten und als Retentionsraum zurückgewonnen werden; dies gilt insbesondere für Flächen, die an ausgebaute oder eingedeichte Gewässer angrenzen.“

Das letzte Wort dürfte die Unesco haben

Angesichts der im Welterbe Oberes Mittelrheintal geplanten festen Rheinquerung wird stets auf die Unesco verwiesen, die ein wachsames Auge auf alles hat, was baulich in diesem Gebiet vorgesehen ist. Aber auch im Landesentwicklungsplan (LEP) IV ist festgehalten, dass „die landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften in ihrer Vielfältigkeit unter Bewahrung des Landschaftscharakters, der historisch gewachsenen Siedlungs- und Ortsbilder, der schützenswerten Bausubstanz sowie des kulturellen Erbes zu erhalten und im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln“ sind. Weiter heißt es, dass „der Kern- und der Rahmenbereich der Unesco-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer-Limes von großen baulichen Vorhaben, die nicht mit dem Status des Unesco-Welterbes vereinbar sind, freizuhalten“ sind. Eine Brücke, also auch die nun ausgeguckte Variante zwischen Wellmich und Fellen, liegt jedoch innerhalb des Kernbereichs der Unesco-Welterbestätte Oberes Mittelrheintal und darf daher nur errichtet werden, wenn sie mit dem Status des Welterbes vereinbar ist. Das letzte Wort dürfte also die Unesco haben.

Laut Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist zwar im Bereich bei St. Goar/St. Goarshausen die Errichtung einer Rheinbrücke notwendig, gleichzeitig wird aber unter anderem darauf hingewiesen, dass „dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung vor optischen Beeinträchtigungen zu bewahren“ sind. Konkret wird festgehalten, dass sich in einem 10-Kilometer-Umkreis folgende schützenswerte Anlagen befinden: Burg Maus, Burg Katz, Burg Rheinfels, die Schönburg, Burgruine Sterrenberg, Burg Liebenstein, die ehemalige Benediktinerpropstei Hirzenach, der Loreleyfelsen und das Römerkastell in Boppard.

Wie es zu dem Verfahren kam

Antragsteller des Verfahrens waren das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Mainz, der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz sowie der Rhein-Lahn-Kreis und der Rhein-Hunsrück-Kreis. Zuständig für das Verfahren zeichnete das Ministerium des Innern und für Sport; als oberste Landesplanungsbehörde hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz das Ganze durchzuführen. ms