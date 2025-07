Der 14. Juli bleibt für die Menschen im Ahrtal ein besonderer, ein bewegender Tag. Manche machten rund um den vierten Jahrestag der Flutkatastrophe vor ein paar Tagen um Gedenk- und Trauertermine einen weiten Bogen, andere wollten bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeinsam mit Mitbürgern zusammenkommen und innehalten. Alle eint der Wunsch, dass sich eine so schlimme Tragödie, die im Ahrtal 135 Menschen in den Tod riss, nicht wiederholt. Dafür ist unter anderem ein besserer Hochwasserschutz nötig.

Im Frühjahr stellte der Kreis Ahrweiler Pläne für den künftigen Hochwasser- und Starkregenschutz in der Region vor. Im Mittelpunkt: 17 riesige Staudämme beziehungsweise Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal und ein weiteres im Vinxtbachtal. Diese 18 gewaltigen Dämme – das Gros soll am Oberlauf der Ahr entstehen – sollen die Zuflüsse der Ahr bändigen. Sie sollen Millionen Kubikmeter Wasser aufhalten und steuern können. Ein Experte sagte im Frühjahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass viele Todesopfer und ein großer Teil der Schäden sicher hätten verhindert werden können, wenn das Mammutprojekt schon vor der Flutkatastrophe 2021 umgesetzt gewesen wäre.

i Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, sprach mit Blick auf die 18 riesigen Hochwasserrückhaltebecken von einem "Generationenprojekt". Thomas Frey/dpa

Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) sprach seinerzeit von einem „Generationenprojekt“. In einer Pressemitteilung von Ende Juni sagte die Landrätin, dass es durch den Bau der Rückhaltebecken gelingen könne, den Abfluss der Gewässer, vor allem der Ahr, bei Extremereignissen signifikant zu senken. Die Kreisverwaltung schätzt die Gesamtkosten auf etwa 1,7 Milliarden Euro. Weigand forderte und fordert, dass sich der Bund und das Land bei der Umsetzung beteiligen müssen. Im Kreis Ahrweiler gibt es Zustimmung zum Großprojekt, aber auch Kritik.

Bislang schien das Mammutprojekt aufgrund der riesigen Kosten in weiter Ferne zu sein. Doch vor der parlamentarischen Sommerpause kündigte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eine „Investitionsoffensive“ für Rheinland-Pfalz an. Ein Bestandteil: ein Sondervermögensgesetz. Rheinland-Pfalz erhält aus dem 500 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes über zwölf Jahre verteilt 4,8 Milliarden Euro.

Gemeinsam mit den Kommunen, der Wirtschaft und Gewerkschaften will die Mainzer Ampelkoalition (SPD, Grüne und FDP) demnächst die wichtigsten Zukunftsprojekte definieren und die Milliarden möglichst schnell ausgeben. Ein Schwerpunkt soll der Hochwasserschutz sein, kündigte Schweitzer Anfang Juli im rheinland-pfälzischen Landtag an.

Unsere Zeitung wollte nun wissen: Rückt die Realisierung der 18 gewaltigen Staudämme beziehungsweise Rückhaltebecken mit dem Sondervermögen nun näher? Gibt es eine echte Chance für das gigantische Projekt? Und wie positionieren sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) und Landrätin Cornelia Weigand?

Die Pressestelle der Kreisverwaltung Ahrweiler antwortet auf unsere Anfrage: „Es ist die Hoffnung und der Wunsch der Landrätin und der Kreisverwaltung gleichermaßen, dass die Hochwasserrückhaltebecken im Kreisgebiet gebaut werden.“ Es sei der Wunsch der Landrätin und der Verwaltung, „dass alle 18 vorgesehenen Becken wie geplant in die Umsetzung kommen, und, auch aufgrund der kritischen Haushaltslage des Kreises und der Kommunen, vollumfänglich durch Landes-, Bundes- und beziehungsweise oder EU-Mittel finanziert werden“. Der Kreis rechnet weiter mit Gesamtausgaben von etwa 1,7 Milliarden Euro, wie die Kreispressestelle informiert.

Wie stehen also die Chancen für den Bau der Hochwasserrückhaltebecken? Die Pressestelle der Staatskanzlei tritt bei dem Vorhaben deutlich auf die Bremse. Auf Anfrage teilt die Pressestelle der Regierungszentrale in Mainz mit: Im Hinblick auf die Vielfalt der Investitionsfelder und Investitionsbedarfe im ganzen Bundesland „kommt eine schwerpunktmäßige Verteilung des Sondervermögens in eine einzelne Region für die Landesregierung nicht infrage“.

Staatskanzlei: Alle Regionen des Landes sollen profitieren

Vielmehr würden alle Regionen des Landes von den Investitionsmitteln profitieren. Konkrete Auskünfte, welche Projekte finanziert werden, gibt es aus Mainz nicht. Die Umsetzung des Sondervermögens in Höhe von 4,8 Milliarden Euro im Land werde in den nächsten Wochen erarbeitet. Wann das Sondervermögensgesetz beschlossen werden soll und das erste Geld fließen könnte, beantwortet die Pressestelle nicht.

Zwischen dem Klimaschutzministerium, Landrätin Weigand und den betroffenen hauptamtlichen Bürgermeistern des Ahrtals gebe es eine Verständigung für die nächsten Planungsschritte – allerdings nur für drei Staudämme mit der höchsten Priorität. Eine Förderung aus Landesmitteln für die weitere Planung im Umfang von 4 bis 5 Millionen Euro soll möglich sein. Voraussetzung für die Zusage des Landes sei, dass die Planungen von einem einheitlichen Vorhabenträger, etwa einem gemeinsamen und leistungsfähigen Zweckverband für Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau, vorgenommen würden, so die Pressestelle der Staatskanzlei.

Spannend: Die Ahr-Kreispressestelle verweist in ihrer Antwort noch darauf, dass Landrätin Weigand zuletzt in einem Schreiben an Ministerpräsident Schweitzer erneut vorgeschlagen habe, verbleibende Gelder aus dem Aufbauhilfefonds (15 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz) umzuwidmen – „damit die Gelder für die Finanzierung der Hochwasserrückhaltebecken zur Verfügung gestellt werden können“. Im Interview mit unserer Zeitung sagte Weigand kürzlich: „Meine Hoffnung ist, dass wir die Chance bekommen, aus dem Fonds auch den Schutz der Menschen und diese Investitionen finanzieren zu dürfen. Dafür setze ich mich ein.“

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Arne Dedert/dpa

Die Pressestelle der Regierungszentrale unterstreicht dagegen, dass die Finanzmittel zweckgebunden „für die Beseitigung der durch dieses Ereignis verursachten Schäden“ seien. Die Mittelbereitstellung erfolge nicht pauschal, sondern bedarfsorientiert auf Anforderung durch die Länder. Ein Mittelrest könne daher „systembedingt nicht entstehen“.

Unsere Frage, ob sich Ministerpräsident Schweitzer bei der Bundesregierung beziehungsweise bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich dafür einsetzen wird, dass die übrig bleibenden Gelder aus dem Wiederaufbaufonds für investive Ausgaben für Neuerrichtungen im Ahrtal genutzt werden können, beantwortet die Pressestelle mit einem knappen „Ja“.