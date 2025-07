Der Bau der 18 riesigen Staudämme schien bisher wegen der offenen Finanzierungsfrage völlig utopisch. Doch auf einmal gibt es dank des 500-Milliarden-Euro-Infrastruktur-Sondervermögens Licht am Ende des Tunnels. 4,8 Milliarden Euro sollen nach Rheinland-Pfalz fließen, die Mittel auch für den Hochwasserschutz verwendet werden. Doch noch bevor überhaupt etwas Hoffnung, das Megaprojekt tatsächlich realisieren zu können, keimen kann, kommt die Quasi-Absage aus der Mainzer Regierungszentrale. Damit verpasst es Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), ein wichtiges, ein kraftvolles Signal ins Ahrtal zu senden.

Es ist völlig klar, dass nicht ein Riesenprojekt in einer einzelnen Region mit einem Großteil der 4,8 Milliarden Euro finanziert werden kann. Aber: Der Ministerpräsident hätte sich klar bekennen und das Ziel ausrufen können, mit den Infrastruktur-Milliarden mindestens mal die drei wichtigsten Hochwasserrückhaltebecken bauen zu wollen. Denn klar ist doch auch: Es geht nicht um irgendeine x-beliebige Region. Es geht um das von der Flutkatastrophe schwer getroffene Ahrtal – das weiter einen ganz besonderen Fokus verdient.

Seit vier Jahren beweisen viele von der Flut Betroffene beeindruckend, wie sie das Ahrtal wieder aufbauen. Wie sie anpacken. Wie sie ihre Heimat wieder herrichten. Dieser Wiederaufbau verdient einen besonderen Schutz. Die Menschen im Tal sagen nämlich auch ganz klar: Noch eine solche Katastrophe schaffen wir nicht, noch ein solches Extremhochwasser – und wir sind weg.

Dabei wird auch deutlich, dass viele Bewohner des Tals bis heute traumatisiert sind, etwa Regenfälle schlimmste Erinnerungen an die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hervorrufen. Die Menschen brauchen deshalb vor allem eins: Sicherheit. Die Hochwasserrückhaltebecken könnten, begleitet durch viele weitere Maßnahmen, mehr Schutz und Sicherheit bieten – wenn wohl auch erst in etlichen Jahren.

Und dann stellt sich noch die Frage, was mit dem voraussichtlich übrig bleibenden Geld aus dem Milliarden-Aufbauhilfefonds mit 15 Milliarden für RLP passieren wird? Ahr-Landrätin Cornelia Weigand prognostizierte unserer Zeitung kürzlich, dass man die Milliarden nicht voll ausschöpfen, sondern wohl nur rund die Hälfte abrufen werde. Die Staatskanzlei erklärt, man habe auf die vollen 15 Milliarden gar keinen Anspruch.

Sollen die Milliarden, die nicht für den Wiederaufbau benötigt werden, also am Ende einfach sang- und klanglos zurück in den Bundeshaushalt des Finanzministers fließen? In einen Haushalt, der in diesem Jahr Ausgaben von über 500 Milliarden Euro vorsieht – Summen, die kein Normalsterblicher mehr begreift.

Der Ministerpräsident lobpreist sich und seine Landesregierung gern für ihr Verhandlungsgeschick bei wichtigen Entscheidungen in Berlin. Bei der Frage, ob die 15 Milliarden Euro komplett im Land ankommen werden, wird er sein Verhandlungsgeschick beweisen können. Dann wird es auch um die Staudämme gehen. Und damit um den Schutz der Menschen im Ahrtal.