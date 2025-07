Weg frei! Nun ist auch die letzte Hürde für kostenfreies Schippern auf der Mosel gefallen. Nach dem Deutschen Bundestag hat nun Ende der vergangenen Woche auch der Bundesrat für eine Abschaffung der Schifffahrtsgebühren auf der Mosel gestimmt. Damit ist auch die letzte bundeseigene Binnenwasserstraße kostenfrei zu befahren. Rund vier Millionen Euro jährlich flossen zuletzt über die Mosel-Maut in den deutschen Staatssäckel.

Hintergrund der bisherigen Abgaberegelung ist der Moselvertrag von 1956, in dem Deutschland, Frankreich und Luxemburg den Schleusen-Ausbau der Mosel zwischen Koblenz und dem französischen Thionville über die Abgaben finanzieren wollten. Seit 1964 gilt diese Regelung nun bereits, als damals die Großschifffahrtsstraße Mosel eingeweiht wurde. Die Mosel war die letzte gebührenfällige Binnenwasserstraße in Deutschland. Alle anderen sind bereits seit 2019 abgabenfrei.

„Das ist ein großer Erfolg für Rheinland-Pfalz und ein dringend notwendiger Schritt zur Stärkung der Binnenschifffahrt.“

Daniela Schmitt (FDP), rheinland-pfälzische Verkehrs- und Wirtschaftsministerin

Die rheinland-pfälzische Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) begrüßt ausdrücklich das Aus für die Schifffahrtsgebühren auf der Mosel: „Das ist ein großer Erfolg für Rheinland-Pfalz und ein dringend notwendiger Schritt zur Stärkung der Binnenschifffahrt“, ist sie sicher. Nun sei „endlich der Weg frei für eine Entlastung der Binnenschifffahrt auch auf der Mosel“. Gerade mit Blick auf die jüngsten Ereignisse an der Mosel sei die Entscheidung ein Lichtblick für die Binnenschiffer. Davon profitierten Wirtschaft, Industrie, Binnenschiffer und letztlich auch Verbraucher aufgrund sinkender Transportkosten.

Laut Schmitt will die Politik die Binnenschifffahrt im Bereich des Güterverkehrs verstärken: „Es ist der erklärte politische Wille von Europäischer Kommission, dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz, dass die umweltfreundliche Binnenschifffahrt künftig eine deutlich stärkere Rolle beim Güterverkehr übernehmen soll. Die Abgabenbefreiung steht somit im Einklang mit den übergeordneten verkehrspolitischen Zielen, umwelt- und klimafreundliche Verkehrsträger zu stärken“, sagt sie.

Allerdings ist hier noch viel Luft nach oben: Laut dem Statistischen Landesamt in Bad Ems liegt nämlich der Frachtumschlag im ersten Quartal dieses Jahres in rheinland-pfälzischen Häfen auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Im Trierer Hafen als reinem Moselhafen wurden demnach in den ersten drei Monaten des Jahres mit 112 Tonnen an Gütern 15,8 Prozent weniger umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum, in Koblenz, wo die Mosel in den Rhein fließt, mit 128 Tonnen 31,6 Prozent weniger als von Januar bis März 2024.

Ministerin Schmitt hatte bereits zum Juli auf das Mosel-Maut-Aus gehofft. Nun soll das entsprechende Gesetz bis Ende des Jahres in Kraft treten. Doch zuvor muss es noch durch den Bundespräsidenten unterzeichnet sowie die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Dann erst tritt das Gesetz vermutlich noch in diesem Jahr in Kraft.