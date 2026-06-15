Nach GroKo-Beschluss in Mainz
Warum Beamte mehr Lohnerhöhung erhalten als Angestellte
Für Polizisten, Lehrer und Co. sowie Pensionäre wird es in Rheinland-Pfalz rückwirkend zum 1. April mehr Geld geben. Das beschlo
Für Polizisten, Lehrer und Co. sowie Pensionäre wird es in Rheinland-Pfalz rückwirkend zum 1. April mehr Geld geben. Das beschloss die neue Landesregierung in der vergangenen Woche.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung hat in der zurückliegenden Woche eine Anhebung der Bezüge für Beamte und Pensionäre beschlossen. Das prozentuale Plus fällt dabei höher aus als für Angestellte des Landes. Wie kommt’s?

Lesezeit 2 Minuten
Beamte und Pensionäre bekommen in Rheinland-Pfalz rückwirkend zum 1. April mehr Geld. Das hat das neue Kabinett von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in der vergangenen Woche entschieden. Damit überträgt die Landesregierung erneut den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes von Anfang des Jahres auf das Land.

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Rheinland-PfalzPolitik

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