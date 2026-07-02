Tagesbaustelle an der A61 Warum an der Moseltalbrücke plötzlich Tempo 40 gilt Tim Kosmetschke 02.07.2026, 14:11 Uhr

i Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen hat sich zum Sorgenkind entwickelt. Jetzt hat eine Tagesbaustelle den Verkehr zusätzlich ausgebremst. Tim Kosmetschke

Seit etlichen Monaten geht es nur noch mit maximal Tempo 80 über die Moseltalbrücke – das A61-Bauwerk bei Winningen muss saniert werden. Doch warum galt an diesem Donnerstag plötzlich ein noch strengeres Tempolimit? Wir haben nachgefragt.

An der Bendorfer Brücke (A48) gilt wegen hitzebedingter Höhenversätze eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit – hat es jetzt auch die Moseltalbrücke (A61) erwischt? Diese Frage stellten sich etliche Autofahrer am Donnerstag, als sie plötzlich neue Tempolimits an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung bei Winningen entdeckten.







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