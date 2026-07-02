Seit etlichen Monaten geht es nur noch mit maximal Tempo 80 über die Moseltalbrücke – das A61-Bauwerk bei Winningen muss saniert werden. Doch warum galt an diesem Donnerstag plötzlich ein noch strengeres Tempolimit? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 1 Minute
An der Bendorfer Brücke (A48) gilt wegen hitzebedingter Höhenversätze eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit – hat es jetzt auch die Moseltalbrücke (A61) erwischt? Diese Frage stellten sich etliche Autofahrer am Donnerstag, als sie plötzlich neue Tempolimits an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung bei Winningen entdeckten.