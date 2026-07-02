Maffay, Kelly, Fury, BAP Die Loreley-Dauerbrenner – Ein Rückblick zum Geburtstag Stefan Schalles 02.07.2026, 13:03 Uhr

i Im Rennen um die meisten Loreley-Auftritte kommt niemand vorbei an Peter Maffay (6. von links). Vor gut einem Jahr erst gab der Rocker dort wieder ein Doppelkonzert, nach dessen erstem er in den sozialen Netzwerken postete: "Ich stand mit meiner Band da oben, und wir spielten für Freunde." Ingo Buerfeind

Am 3. Juli feiert die Loreley 50 Jahre Rockbühne. Zeit also, mit denen zu sprechen, die hier bereits mehrfach aufgetreten sind, den Ort besonders gut kennen. Was bedeutet ihnen die Loreley? Woran denken sie gern zurück? Wir haben uns umgehört.

Am 3. Juli ist es exakt 50 Jahre her, dass Genesis mit ihrem ersten Loreley-Konzert eine neue Ära begründeten: die des Felsens als legendäre Rockbühne. Unzählige Künstler sind seitdem dort aufgetreten, internationale Hochkaräter ebenso wie deutsche Stars – und vielen von ihnen hat es hoch über dem Rhein offenbar derart gut gefallen, dass sie in der Folge immer wieder zurückkehrten auf die Freilichtbühne.







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