Momentaufnahme in Koblenz 
Ende des Tankrabatts: Riesiger Andrang an Zapfsäulen 
Hinter Barbara Kalinowska liegen trubelige Tage: Sie arbeitet an einer SB-Tankstelle in Koblenz. Bevor der Tankrabatt auslief, h
Hinter Barbara Kalinowska liegen trubelige Tage: Sie arbeitet an einer SB-Tankstelle in Koblenz. Bevor der Tankrabatt auslief, herrschte riesiger Andrang an den Zapfsäulen.
Anke Mersmann

Das Ende des Tankrabatts löste einen Ansturm an den Zapfsäulen aus. Wie Tankstellenpersonal den Ausnahmezustand erlebte – eine Momentaufnahme. 

Lesezeit 3 Minuten
Zwei, drei Autos stehen in diesem Moment an den Zapfsäulen – es ist Vormittag an Tag eins, nachdem der Tankrabatt ausgelaufen ist. „Heute wird es ruhig – so viele, wie gestern noch getankt haben ...“, prognostiziert Barbara Kalinowska. Sie steht hinter der Kassentheke der SB-Tankstelle im Koblenzer Stadtteil Karthause und blickt der Kundschaft entgegen, die alsbald von draußen zu ihr kommen und den Sprit bei ihr bezahlen möchte.

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