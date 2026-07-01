Das Ende des Tankrabatts löste einen Ansturm an den Zapfsäulen aus. Wie Tankstellenpersonal den Ausnahmezustand erlebte – eine Momentaufnahme.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei, drei Autos stehen in diesem Moment an den Zapfsäulen – es ist Vormittag an Tag eins, nachdem der Tankrabatt ausgelaufen ist. „Heute wird es ruhig – so viele, wie gestern noch getankt haben ...“, prognostiziert Barbara Kalinowska. Sie steht hinter der Kassentheke der SB-Tankstelle im Koblenzer Stadtteil Karthause und blickt der Kundschaft entgegen, die alsbald von draußen zu ihr kommen und den Sprit bei ihr bezahlen möchte.