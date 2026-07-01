Fernsehklassiker, Zeitreise und Puppenspiel verschmelzen in „Godowdämmerung“ in Koblenz zu einem unterhaltsamen Theaterabend. Stephan Siegfried entwickelt seine erfolgreiche Inselwelt konsequent weiter und überzeugt erneut als Solokünstler.
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Manche Theaterfiguren verschwinden nach einer gelungenen Vorstellungsreihe wieder in der Versenkung. Die Bewohner der fiktiven Ostseeinsel Godow hingegen haben längst ein Eigenleben entwickelt. Als Stephan Siegfried 2019 am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen mit „Warten in Godow“ erstmals seine skurrile Inselgemeinde auf die Bühne schickte, standen die Flüchtlingsdebatte und ihre gesellschaftlichen Verwerfungen im Mittelpunkt.