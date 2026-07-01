Puppentheater Koblenz
„Godowdämmerung“: Zurück auf die Insel
"Männerhumor" und mittendrin Ilse Bromsböttel: Alle Figuren in "Godowdämmerung" werden von einem einzigen Puppenspieler gespielt
"Männerhumor" und mittendrin Ilse Bromsböttel: Alle Figuren in "Godowdämmerung" werden von einem einzigen Puppenspieler gespielt.
Isa Steinhäuser

Fernsehklassiker, Zeitreise und Puppenspiel verschmelzen in „Godowdämmerung“ in Koblenz zu einem unterhaltsamen Theaterabend. Stephan Siegfried entwickelt seine erfolgreiche Inselwelt konsequent weiter und überzeugt erneut als Solokünstler.

Lesezeit 3 Minuten
Manche Theaterfiguren verschwinden nach einer gelungenen Vorstellungsreihe wieder in der Versenkung. Die Bewohner der fiktiven Ostseeinsel Godow hingegen haben längst ein Eigenleben entwickelt. Als Stephan Siegfried 2019 am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen mit „Warten in Godow“ erstmals seine skurrile Inselgemeinde auf die Bühne schickte, standen die Flüchtlingsdebatte und ihre gesellschaftlichen Verwerfungen im Mittelpunkt.

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