Heimat Europa Filmfestival Acht Jahre Heimat im Kino Claus Ambrosius 01.07.2026, 16:01 Uhr

i Ein in jeder Hinsicht gewichtiger Preis: der aus Bronze gegossene "Edgar" der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern. Claus Ambrosius

Aus einer mutigen Idee ist ein bundesweit einzigartiges Festival geworden: Die Heimat Europa Filmfestspiele gehen in Simmern zum achten Mal an den Start. Im Mittelpunkt stehen 13 neue Filme über das, was Heimat heute bedeuten kann.

Acht Jahre sind für ein Filmfestival keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht, wenn die veranstaltende Stadt gerade einmal 8000 Einwohner zählt. Die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern haben es geschafft, wenn sie vom 7. bis 22. August bereits zum achten Mal über die Bühne gehen – und dabei ihrem außergewöhnlichen Konzept treu bleiben.







Artikel teilen

Artikel teilen