Erfolgsformat wird wiederholt
Auch 2027 gibt es eine Handwerksmesse in Koblenzer City
Bei der Handwerksmesse in der Koblenzer Innenstadt gab es viel zu sehen. Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage geben.
Bei der Handwerksmesse in der Koblenzer Innenstadt gab es viel zu sehen. Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage geben.
Dagmar Schweickert/HwK Koblenz

Die Koblenzer Innenstadt bot in diesem Jahr die Bühne für das Handwerk: Die dezentrale Handwerksmesse war ein Erfolg. Der soll wiederholt werden. Ein neuer Termin für 2027 steht schon fest.

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Eine Handwerksmesse mitten in der Stadt: Mit der Neuausrichtung ihrer Leistungsschau ist der Handwerkskammer (HwK) Koblenz gemeinsam mit diversen Partnern in diesem Frühjahr ein Erfolg gelungen. Der soll wiederholt werden: Die Organisatoren haben gemeinsam entschieden, auch 2027 die Koblenzer City zur Bühne für das Handwerk zu machen, teilt die Kammer mit.

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