Erfolgsformat wird wiederholt Auch 2027 gibt es eine Handwerksmesse in Koblenzer City 02.07.2026, 11:50 Uhr

i Bei der Handwerksmesse in der Koblenzer Innenstadt gab es viel zu sehen. Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage geben. Dagmar Schweickert/HwK Koblenz

Die Koblenzer Innenstadt bot in diesem Jahr die Bühne für das Handwerk: Die dezentrale Handwerksmesse war ein Erfolg. Der soll wiederholt werden. Ein neuer Termin für 2027 steht schon fest.

Eine Handwerksmesse mitten in der Stadt: Mit der Neuausrichtung ihrer Leistungsschau ist der Handwerkskammer (HwK) Koblenz gemeinsam mit diversen Partnern in diesem Frühjahr ein Erfolg gelungen. Der soll wiederholt werden: Die Organisatoren haben gemeinsam entschieden, auch 2027 die Koblenzer City zur Bühne für das Handwerk zu machen, teilt die Kammer mit.







Artikel teilen

Artikel teilen