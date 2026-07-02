Munitionsreste und Waldbrand Explosive Relikte im Waldboden: Allgegenwärtige Gefahr Tim Kosmetschke 02.07.2026, 12:48 Uhr

i Den Einsatzkräften beim Waldbrand bei Traisen machen nicht nur die Flammen Kopfzerbrechen. Im Waldboden schlummern Munitionsreste. In der Frühphase des Einsatzes kam es immer wieder zu Explosionen. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Den Einsatzkräften beim Waldbrand im Kreis Bad Kreuznach machen nicht nur die Flammen Kopfzerbrechen. Im Waldboden schlummern Munitionsreste. Wie groß ist diese Gefahr in Rheinland-Pfalz? Das sagt der Kampfmittelräumdienst.

Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte bei Traisen im Kreis Bad Kreuznach bis zur Erschöpfung gegen einen hartnäckigen Waldbrand. Gefahr geht dabei nicht nur von den Flammen aus, sie schlummert auch im Boden: Vor allem in der Frühphase des Einsatzes kam es immer wieder zu Explosionen.







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