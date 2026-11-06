Wie RLPler gerufen werden „Schängel“ bis „Schärjer“: So frech sind Ortsnecknamen Michael Stoll 06.11.2026, 08:00 Uhr

i Die Niederlahnsteiner werden "Baareschesser“ genannt. In früheren Zeiten verrichteten sie ihr Geschäft in hölzernen Behältnissen, sogenannte "Baaren", um die Trinkwasserquellen nicht zu verunreinigen. Ortsnecknamen wie dieser sind in Rheinland-Pfalz sehr verbreitet. Wir haben uns auf die Suche gemacht – und sind vielfach fündig geworden. Michael Stoll

Von „Schängel“ bis „Schärjer“, von Dudschläjer“ bis „Baareschesser“: Für viele Dörfer und Städte in Rheinland-Pfalz existieren Ortsnecknamen. Wir haben etliche zusammengetragen – und die oft kuriosen Geschichten dahinter recherchiert.

Ortsnecknamen oder Spitznamen für bestimmte Orte haben teils eine lange Tradition. Am bekanntesten in Rheinland-Pfalz dürften die Koblenzer „Schängel“ oder die Andernacher „Bäckerjungen“ sein. Doch spöttische Uz- und Foppnamen entstanden auch andernorts, häufig im Dialekt, beschreiben und charakterisieren meist die Einwohner benachbarter Dörfer oder Städte.







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