Von „Schängel“ bis „Schärjer“, von Dudschläjer“ bis „Baareschesser“: Für viele Dörfer und Städte in Rheinland-Pfalz existieren Ortsnecknamen. Wir haben etliche zusammengetragen – und die oft kuriosen Geschichten dahinter recherchiert.
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Ortsnecknamen oder Spitznamen für bestimmte Orte haben teils eine lange Tradition. Am bekanntesten in Rheinland-Pfalz dürften die Koblenzer „Schängel“ oder die Andernacher „Bäckerjungen“ sein. Doch spöttische Uz- und Foppnamen entstanden auch andernorts, häufig im Dialekt, beschreiben und charakterisieren meist die Einwohner benachbarter Dörfer oder Städte.