Typisches Aprilwetter: Auf einen warmen und milden Frühlingstag folgt in den kommenden Tagen auch mal der ein oder andere Regenschauer. So sind die Aussichten.

Offenbach (dpa/lhe) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet ein heiterer Frühlingstag mit milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden Werte zwischen 16 und 21 Grad erwartet. Vereinzelt können Wolken aufziehen, es bleibt allerdings trocken.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen der Vorhersage zufolge von Westen her teils dichtere Wolken auf. In den frühen Morgenstunden seien im Nordwesten einzelne Schauer möglich, so der DWD. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad. Im Tagesverlauf ist mit wechselnder Bewölkung und örtlichen Schauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 18 und 22 Grad, in höheren Lagen bleibt es mit 15 bis 18 Grad etwas kühler.

In der folgenden Nacht sinken die Temperaturen laut DWD auf 9 bis 4 Grad. Vereinzelt sei auf den Straßen mit Nebel oder Dunst zu rechnen. Für den Freitag rechnen die Meteorologen mit wechselnder Bewölkung bis heiterem Wetter. Ganz vereinzelt könne es schwache Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad, in höheren Lagen zwischen 16 und 19 Grad.