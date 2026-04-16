CDU, SPD und Grüne befürchten einen Missbrauch von Oppositionsrechten im Landtag durch die neue AfD-Fraktion. Sie wollen der größten Oppositionsfraktion das schärfste Kontrollschwert – Untersuchungsausschüsse – entreißen. So reagiert die Opposition.
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Die rheinland-pfälzischen Oppositionsparteien kritisieren die kurzfristig geplante Verfassungsänderung von CDU, SPD und Grünen heftig. Der Eifeler Europaabgeordnete und Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, sprach von einem „schwarz-rot-grünen Tag“ für die Arbeit der Opposition.